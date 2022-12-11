Данная сделка может позволить Microsoft подавить своих конкурентов в области игровых консолей, подписного контента и облачных игр.





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Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на компанию Microsoft в связи с планируемым приобретением Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Причиной судебного разбирательства является тот факт, что данная сделка может позволить Microsoft, прилагая меньшие усилия, подавлять своих конкурентов в отрасли игровых консолей и собственного быстро растущего бизнеса подписного контента и облачных игр.

В пресс-релизе FTC заявила, что компания Microsoft уже обладает опытом, который заключается в приобретении и использовании ценного игрового контента с целью подавления конкуренции со стороны соперничающих с ней компаний, производящих игровые консоли. В качестве доказательства данного факта, комиссия указала на приобретение за 7,5 миллиардов долларов компании ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks. Также FTC рассказала о планах Microsoft по присваиванию статуса эксклюзивов Microsoft для двух предстоящих игр: Starfield от Bethesda Game Studios и Redfall от Arkane.

"Действия Microsoft показывают, что она в состоянии сейчас и в будущем скрывать контент от своих игровых конкурентов. Сегодня мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией для ее использования с целью уменьшения конкуренции на нескольких динамичных и быстрорастущих игровых рынках.", — заявила Холли Ведова, директор Бюро FTC по конкуренции.

Комиссия назвала Activision Blizzard - "одним из немногочисленных ведущих разработчиков видеоигр, который способен создавать проекты выского качества, доступные для различных платформ". Стоит отметить, что под контролем у издателя находится широкий спектр игр, включающий в себя такие серии как: Call of Duty, Warcraft, Overwatch и Diablo. Помимо них в предполагаемую сделку также войдет разработчик мобильных игр King, которым владеет Activision Blizzard.

"При условии контроля над блокбастерными франшизами Activision со стороны Microsoft, компания будет иметь возможности для причинения ущерба конкуренции путем манипулирования ценообразованием Activision, ухудшения качества игр Activision, ухудшения игрового опыта обладателей конкурирующих консолей, изменения условий и сроков доступа к контенту Activision или полного закрытия доступа к контенту для конкурентов. Все это в будущем приведет к негативным последствиям, которые затронут всех потребителей", — заявила FTC.

Фил Спенсер, глава подразделения Xbox, заявлял о намерениях его компании сохранить мультиплатформенные серии, такие как Call of Duty, на всех существующих платформах, включая прямого конкурента Xbox - PlayStation, после возможного завершения сделки по приобретению Activision Blizzard компанией Microsoft. В качестве примера Спенсер приводил игру Minecraft, приобретенную компанией Microsoft в 2014 году за 2,5 миллиарда долларов, которая впоследствии осталась доступна на различных устройствах, не имеющих отношения к Xbox. Спенсер и Microsoft публично пообещали, что Call of Duty будет выходить на консолях PlayStation и Nintendo еще как минимум 10 лет.

Тем не менее по мнению FTC, все вышесказанные заявления Microsoft следует считать противоречивыми, так как они не сходятся с ее решением выпустить будущие проекты Bethesda Softworks, выходящие в следующем году, исключительно на платформы Xbox и PC, а также на Game Pass.

"Мы по-прежнему считаем, что эта сделка улучшит конкуренцию и создаст больше возможностей для геймеров и разработчиков игр. Мы с самого первого дня стремились решить проблемы конкуренции, в том числе посредством предложенных ранее на этой неделе FTC возможных уступок. Однако мы считаем, что нужно дать миру шанс. У нас есть полная уверенность в своей правоте и мы рады возможности предоставить наши аргументы в суде.", — заявил вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит в ответ на действия FTC.

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"Работа FTC заключается в защите потребителей, а не конкурентов. Пусть это голосование и не является прецедентом, но закон от этого не изменился. Любое утверждение о том, что сделка является антиконкурентной, игнорирует многие факты; сделка выгодна геймерам и индустрии, особенно с учетом конкуренции из-за рубежа. Мы с нетерпением ждем возможности доказать свою правоту в суде и заключить сделку с Microsoft.", — сказала Лулу Ченг Месерви, исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и главный специалист по коммуникациям Activision Blizzard.