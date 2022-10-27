Обновление уже в скором времени будет доступно для установки.

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Недавно компания Apple выпустила новые версии своих операционных систем IOS и IPadOS. Обновленные iOS 16.1 и iPadOS 16 получили ряд нововведений и усовершенствований, улучшилась стабильность их работы. Кроме того, вместе с ними Apple выпустила компьютерную ОС macOS Ventura. Теперь она доступна для всех желающих. Являясь приемником macOS Monterey, она привносит с собой множество изменений. Некоторые из них можно рассмотреть более подробно.

В macOS Ventura появилась новая функция Continuity Camera. С помощью этой функции можно использовать IPhone в качестве веб-камеры на компьютере Mac. У пользователей появляется возможность одновременно транслировать собственное лицо и свой рабочий стол, использовать различные фильтры, эффект размытия заднего фона и много чего другого.

FaceTime обзавелся режимом Handoff. Он предназначен для перемещения вызовов FaceTime с одного устройства Apple на другое. К примеру, если на вашем IPhone или IPad вызов уже начат, его при необходимости можно продолжить на компьютере Mac, вызов при этом прерываться не будет.

Кроме того, в macOS Ventura была улучшена многозадачность. Режим Stage Manager позволяет разместить активное окно по центру рабочей части дисплея, остальные открытые окна будут группироваться с левой стороны. Таким образом, запущенные приложения и открытые окна будут компоноваться заметно удобнее. Можно предположить, что данный режим окажется особенно полезным на компьютерах Apple с небольшой диагональю дисплея.

Изменения коснулись и браузера Safari. Теперь при создании группы вкладок к ним можно будет предоставить общий доступ, рассчитанный на нескольких людей. Также браузер стал поддерживать функцию Passkeys. Данная функция позволяет использовать Face ID либо Touch ID во время авторизации на каком-либо сайте.

Расширенный функционал получило приложение iMessage. Теперь все отправленные сообщения, если вдруг возникнет такая необходимость, можно будет удалить, отредактировать либо пометить как непрочитанные. В приложении «Почта» появилась возможность отмены недавно отправленных посланий.

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Стоит отметить, что это далеко не все нововведения, которые следует ожидать в новой macOS Ventura. При желании полный список всех изменений можно найти на официальном сайте Apple. Пользователи, которые обладают устройствами, поддерживающими данное обновление, уже в скором времени смогут его установить.