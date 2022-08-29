Информации насчет стоимости будущего устройства пока что нет.

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Китайская компания Vivo пополнила свою Y-серию новым бюджетным смартфоном Vivo Y16 4G.

Дизайн модели во многом совпадает с недавно представленным смартфоном Vivo Y35 4G. Такой же закругленный по углам корпус, вырез на экране в виде капельки и прямоугольный блок камер на задней панели.

Устройство построено на базе мобильного восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а объем постоянной памяти - 128 ГБ с возможностью ее увеличения при помощи карты памяти MicroSD. Имеется функция расширения ОЗУ с помощью использования виртуальной памяти. Смартфон имеет дисплей с диагональю 6,51 дюймов, обладающий разрешением HD+. Имеется емкий аккумулятор на 5000 мА·ч и поддержка 10-ваттной быстрой зарядки. Кроме того, устройство оснащено разъемом USB Type-C, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой Funtouch OS 12.

Фото- и видео возможности устройства представлены модулем камеры, включающим в себя: 13-Мп основную камеру и 2-Мп датчик. Спереди располагается 5-Мп Фронтальная камера.

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Модель предлагает черную и золотую окраски и будет продаваться на китайском рынке. Стоимость будущего устройства пока что неизвестна.