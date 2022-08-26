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На ежегодной январской выставке Consumer Electronics Show 2022, проходящей в Лас-Вегасе, компания Nokia анонсировала большое количество смартфонов среднего ценового сегмента, среди которых и модель Nokia G400 5G.
Смартфон обладает 6,58-дюймовым IPS LCD-диспеем с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц. Разрешение экрана составляет 2400x1080 пикселей. За защиту дисплея отвечает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.
Модель оснащена восьмиядерным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 480+. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а объем постоянной памяти - 64 ГБ, которая при желании расширяется картой microSD с максимальным объемом до 512ГБ. Присутствует емкий встроенный аккумулятор на 5000 мА·ч. Устройство поддерживает 20-ваттную быструю зарядку, сети 5G, технологии Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC. Сканер отпечатков пальцев выполнен в виде кнопки, располагающейся с правой стороны устройства. В нижней части корпуса смартфон оснащен портом USB-C и разъемом 3.5 мм.
Устройство обладает тройным модулем камеры, включающим в себя 48-Мп основную камеру, 5-Мп широкоугольный объектив и 2-Мп датчик глубины. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12.
Nokia G400 5G представлен только одним цветом Meteor Grey. Стоимость данной модели составляет 239 долларов.