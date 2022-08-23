Известный инсайдер поделился свежей порцией информации.

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До презентации новой модели флагманского смартфона Galaxy S23 Ultra должно пройти еще немало времени. Однако известный инсайдер Ice Universe уже поделился некоторыми данными касательно характеристик будущего устройства. По его словам внешний вид нового смартфона получит лишь незначительные изменения. Уточняя при этом тот факт, что минимальные отличия будут касаться только корпуса, он будет практически идентичным по форме и габаритам. Что касается оформления камеры и некоторых деталей дизайна, то тут вполне могут быть отличия по сравнению с прошлогодней моделью.

Также инсайдер уточнил информацию насчет аккумулятора, его емкость останется на прежнем уровне в 5000 мАч. Дисплей тоже не претерпит никаких изменений, смартфон оставит прежнюю диагональ в 6,8 дюймов и то самое разрешение 3088х1440 пикселей.

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Смартфон будет построен на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, от собственного чипсета Exynos в этом году Samsung вероятнее всего откажется. Операционная система Android будет иметь собственную оболочку One UI 5.1.