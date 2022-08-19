В них используется усовершенствованная технология объемного звучания 7.1

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-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

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Компания Razer выпустила новую модель игровых наушников Cyclone Black Shark V2 X USB.

Данная модель может похвастаться наличием 50 миллиметрового динамика поддерживающего автоматическое регулирование частот. Наушники имеют мягкие амбушюры которые выполнены из пены обладающей эффектом памяти, также присутствует ткань позволяющая минимизировать нагрев наушников. Благодаря наличию функции пассивного подавления внешних источников шума, устройство отлично защищает от посторонних звуков. Привычного USB 3,5 мм в модели не найти, вместо этого используется USB-разъем.

Главной особенностью новинки является поддержка режима объемного звучания 7.1. Новая технология повышает качество звука усовершенствуя эффект объемности звучания. Разработчики гарантируют наличие «яркого качества звука» и «превосходных звуковых эффектов». Микрофон имеет открытую конструкцию, что позволяет снизить количество ненужного шума и позволит игроку записывать свой голос с максимальной четкостью.

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В Китае цена новой модели составляет 74 доллара.