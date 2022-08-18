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Компания Microsoft решила изменить интерфейс сайта сервиса OneDrive Home. Теперь, пользователю впервые запускающему OneDrive будет открываться главная страница напоминающая панель мониторинга онлайн-версии Office. Ранее, при первом запуске, сайт переходил к вкладке «Мои файлы».
Сервис обладает списком файлов, которые упорядоченны по дате обращения. Работая с фильтрами располагающимися чуть выше данного списка, становится возможным сортировать документы следующих типов: Word, Excel, PowerPoint и PDF.
Среди изменений можно также выделить добавление нового столбца «Активность», находящегося с правой стороны от поля «Владелец». Он предназначен для отображения написанных комментариев и намеченных задач. С левой стороны главного экрана, можно наблюдать появление нового раздела быстрого доступа, сравнимого с самой Windows, необходимого для отображения неоднократно используемых областей с функцией их закрепления.
Также компания не оставила стороной и мобильную версию приложения OneDrive, для которого будет добавлена функция фотоисторий, сравнимой со сторисами в Instagram. Данной функцией пока что могут пользоваться только жители Австралии.
На данный момент изменение дизайна OneDrive Home не доступно, компания планирует его внедрение в ближайшее время.