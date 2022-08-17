Он может похвастаться достаточно впечатляющими характеристиками.

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

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-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

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Компания Samsung представила новую модель монитора с изогнутым дисплеем Odyssey Ark.

Данная модель может похвастаться большой диагональю в 55 дюймов и высокой максимальной яркостью в 2000 нит. Кривизна экрана достигает 1000R. Разрешение экрана 3840x2160p, а частота развертки 165 Герц.

Благодаря применению светодиодов Quantum Mini, создается локальное затенение (1056 зон). Использование матового покрытия на поверхности дисплея, позволяет уменьшить отблески и отпечатки. Модель оснащена технологиями HDR10+ и AMD FreeSync Premium Pro. Современный процессор Neural Quantum Processor Ultra изменяет масштаб любой старой игры до 4k разрешения. Эта функция отлично подойдет для любителей не самых современных проектов. Использование комплектного пульта управления Ark Dial поможет в создании виртуальных экранов.

Высоту и наклон монитора можно регулировать с применением комплектной подставки. Также имеется возможность прикрепления монитора к стене. "Режим кабины" предназначен для поворота экрана на 90 градусов.

Среди особенностей данной модели можно выделить использование мощной акустической системы, состоящей из четырех динамиков в каждом из углов, и двух сабвуферов выдающих мощность в 60 Ватт.

Технология Flex Move Screen регулирует размер изображения от 55 до 27 дюймов и изменяет соотношение сторон от 16:9 до 21:9 и 32:9. Благодаря использованию Tizen, монитор поддерживает работу с Amazon Alexa и Samsung SmartThings

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Стоимость данной модели будет составлять 3500 долларов.