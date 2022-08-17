Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
Samsung представила новый игровой монитор с изогнутым дисплеем
Он может похвастаться достаточно впечатляющими характеристиками.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

Компания Samsung представила новую модель монитора с изогнутым дисплеем Odyssey Ark.

Данная модель может похвастаться большой диагональю в 55 дюймов и высокой максимальной яркостью в 2000 нит. Кривизна экрана достигает 1000R. Разрешение экрана 3840x2160p, а частота развертки 165 Герц.

Благодаря применению светодиодов Quantum Mini, создается локальное затенение (1056 зон). Использование матового покрытия на поверхности дисплея, позволяет уменьшить отблески и отпечатки. Модель оснащена технологиями HDR10+ и AMD FreeSync Premium Pro. Современный процессор Neural Quantum Processor Ultra изменяет масштаб любой старой игры до 4k разрешения. Эта функция отлично подойдет для любителей не самых современных проектов. Использование комплектного пульта управления Ark Dial поможет в создании виртуальных экранов.

Высоту и наклон монитора можно регулировать с применением комплектной подставки. Также имеется возможность прикрепления монитора к стене. "Режим кабины" предназначен для поворота экрана на 90 градусов.

Среди особенностей данной модели можно выделить использование мощной акустической системы, состоящей из четырех динамиков в каждом из углов, и двух сабвуферов выдающих мощность в 60 Ватт.

Технология Flex Move Screen регулирует размер изображения от 55 до 27 дюймов и изменяет соотношение сторон от 16:9 до 21:9 и 32:9. Благодаря использованию Tizen, монитор поддерживает работу с Amazon Alexa и Samsung SmartThings

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоимость данной модели будет составлять 3500 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #монитор #amd freesync premium pro #odyssey ark #flex move screen #hdr10+ #quantum mini
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Жители РФ перестали покупать смартфоны Apple и Samsung – Xiaomi на первом месте с долей 42%
Samsung прекращает производство памяти DDR3 и DDR4 и концентрируется на DDR5
Новая панель задач из Samsung Galaxy Z Fold 4 может появиться на старых Galaxy Fold
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
19
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
14
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
7
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
9
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
27
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
14
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
4
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
40
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
22
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
7
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
7
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
1
GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
16
В России узаконят "каннибализм" самолетов
1
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
6
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
34
Почему тестировщики не любят AMD
199
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
37
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
48
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
44
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
19
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
31
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
8

Сейчас обсуждают

massaker68
02:26
Так оно вообще-то чисто теоретически всегда и должно работать. Но на практике к сожалению в большинстве случаев не так всё заканчивается. Поэтому за смарт-параметрами всё же хоть иногда следить стоит....
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Stupid Miner
02:18
Давно ли ты бомжара поменял свинарник на нормальное жилье ?
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
massaker68
02:18
Да спорная надёжность есть везде. На полке в шкафу хард может дольше прожить, но тоже не в разы. А вот грохнутся с этой полки на пол и выживет скорее SSD, нежели хард. Поэтому вывод скорее - храните д...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Rey.B.
02:15
Дохлый номер. - Жёсткие диски не имеют герметичности. В них есть отверстие для выравнивания внутреннего давления с атмосферным. В которое неизбежно попала влага (с агрессивными добавками) и разрушила ...
Британец, потерявший на свалке 7500 биткоинов, разработал целый план по их поиску
ChandlerXAAP
02:13
А что произойдет 15 сентября? Расскажите пжлста
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
massaker68
02:10
Да, тоже споткнулся, как будто гуглом с энглиша переводили и не утрудили себя заменить на "значительно" или "резко". И где ссылка на первоисточник? А тож ведь и содержание заметно хромает - хотелось б...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Rey.B.
02:09
Саму "коробку" сделать и закинуть не проблема. А вот с наполнением, вот тут прям беда. Да и что там нынешняя российская "наука" может изучать? Но вопрос не в том "будет ли", а в том, что "когда"! Нын...
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
Олег Власов
02:05
Бек,увлеклись музыкальным стилем K-POP?
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
KAA
02:02
А что происходит с самим старым компьютером? Его продаете, выбрасываете, отправляете в кладовку? Если вдруг его хотите использовать для каких-нибудь целей, то старый ssd по идее должен в нем и остатьс...
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
dimon_volkov
02:02
Браток, ты ооочень не прав. Лежит хард у меня года этак с 2007. Ни один байт данных не пострадал. И чувствует он себя прекрасно. За эти годы могло умереть 20 ссд, если не больше. Да и данные на ссд ди...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем