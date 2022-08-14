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Компания Square Enix London Mobile вместе с Paramount Consumer Products и канадским разработчиком Navigator Games готовятся выпустить ролевую игру для мобильных платформ Avatar: Generations. Она базируется на одноименном мультсериале Аватар: Легенда об Аанге, транслировавшийся на канале Nickelodeon.
Выпуск проекта намечен на мобильные платформы Android и Ios в августе текущего года. Изначальный список стран где ее увидят впервые, ограничен Данией, Канадой, Швецией и ЮАР. В дальнейшем игра станет доступной и на остальных рынках.
Avatar: Generations расширяет текущую вселенную франшизы и позволяет любителям мультсериала сыграть за своих любимых героев в знакомых локациях, которые можно было наблюдать в самом сериале. Среди первых персонажей можно наблюдать Аанга, Катару, Сокку, Тоф, Суюки и Зуко которых сопровождают их преданные товарищи Аппа и Момо. Новые главы будут со временем открываться в виде расширений.
Информации насчет геймплея на сегодняшний день нет, но по словам разработчиков в игре будут присутствовать эпичные командные баталии. Больше подробностей можно будет узнать ближе к концу месяца.