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Браузер Edge был выпущен американской компанией Microsoft в 2015 году, вместе с выходом Windows 10. Он стал заменой легендарного Internet Explorer. С тех пор он постоянно конкурирует с самым популярным браузером Chrome от компании Google
Новое обновление браузера Edge, привнесло ряд дополнительных нововведений. Они направлены на улучшение безопасности и отчасти на увеличение популярности их продукта.
Среди изменений в новой версии, можно выделить увеличение уровня защиты персональных данных. Теперь при входе на неизвестный или подозрительный сайт, будут применяться усиленные настройки безопасности, которые будут сбрасываться на стандартные, если вы заходите на ранее проверенный или знакомый сайт.
Также появится возможность импортировать данные из всем известного браузера Google Chrome. При первом входе в Edge, вам будет предложено зайти на ваш аккаунт Google. При выполнении этих действий, все ваши закладки и настройки будут автоматически перенесены. Эти действия будут проделаны также при условии отсутствия установленного браузера от Google. Таким образом Microsoft пытается привлечь внимание к их разработке, как можно большего количества пользователей.