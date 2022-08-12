Удастся ли ему стать популярнее чем Chrome?

реклама

Браузер Edge был выпущен американской компанией Microsoft в 2015 году, вместе с выходом Windows 10. Он стал заменой легендарного Internet Explorer. С тех пор он постоянно конкурирует с самым популярным браузером Chrome от компании Google

Новое обновление браузера Edge, привнесло ряд дополнительных нововведений. Они направлены на улучшение безопасности и отчасти на увеличение популярности их продукта.

Среди изменений в новой версии, можно выделить увеличение уровня защиты персональных данных. Теперь при входе на неизвестный или подозрительный сайт, будут применяться усиленные настройки безопасности, которые будут сбрасываться на стандартные, если вы заходите на ранее проверенный или знакомый сайт.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Также появится возможность импортировать данные из всем известного браузера Google Chrome. При первом входе в Edge, вам будет предложено зайти на ваш аккаунт Google. При выполнении этих действий, все ваши закладки и настройки будут автоматически перенесены. Эти действия будут проделаны также при условии отсутствия установленного браузера от Google. Таким образом Microsoft пытается привлечь внимание к их разработке, как можно большего количества пользователей.