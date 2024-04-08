Соответствующие нововведения нашли в одной из последних тестовых сборок Android 14 QPR3 2.1.

Поддержка режима рабочего стола появилась в мобильной операционной системе Android еще в 2019 году. На тот момент самой актуальной ОС была Android 10.

реклама

В связи с тем, что данная функция новая (на тот момент, разумеется), она не могла похвастаться какими-то разнообразными возможностями и по большей части нужна была лишь разработчикам, чья деятельность заключалась в тестировании своих продуктов (в данном случае ОС) в сценариях, подразумевающих использование нескольких экранов.

Однако скоро все станет по другому, так как в предстоящей Android появится полноценный режим рабочего стола.

Исходя из информации, появившейся в интернете, разработчики из компании Google уже сумели достичь некоторых успехов в этом плане. В качестве доказательства можно привести найденные в одной из последних тестовых сборок Android 14 QPR3 2.1 нововведения. К таковым можно отнести измененную строку заголовка с меню, которое вызывается путем нажатия на соответствующий значок в верхней части приложения, работающего в полноэкранном режиме. В данном меню можно точно настраивать полноэкранный режим, а также пользоваться функциями, необходимыми для переключения в режим разделенного экрана или режим произвольного размещения окон.

Что касается второго варианта, то в нем пользователь может свободно перетаскивать окна по рабочему пространству, а также менять их размер. Ко всему прочему, появилась функция "привязки к краю", которая необходима для прикрепления окон приложений к левому или правому краю рабочего стола. Также имеется возможность быстрого переключения между полноэкранным и произвольным режимами.

Ожидается, что данный функционал появится в будущей Android 15, чей релиз запланирован на осень 2024 года.