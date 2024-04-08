В линейке Samsung Galaxy S23 обнаружили проблему со сканером отпечатков пальцев

Компания Samsung намерена решить проблему, связанную со сканером отпечатков пальцев на устройствах линейки Galaxy S23. Планируется это сделать к следующему обновлению системы.

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Новоиспеченная версия графической оболочки One UI 6.1, базирующаяся на операционной системе Android 14, привнесла смартфонам серии Galaxy S23 ряд новых и полезных функций. Однако не обошлось без недочетов. От пользователей соответствующих флагманов, стали поступать жалобы, связанные с ошибками в работе сканера отпечатков пальцев.

Сообщается о запаздывающем появлении иконки сканера отпечатков пальцев на экране блокировки, что мешает нормальной разблокировке устройства.

Компания Samsung подтвердила наличие данной проблемы и заявила о своих планах по исправлению сложившейся ситуации уже в ближайшее время.

Согласно заявленным планам, южнокорейская компания устранит соответствующую проблему путем выпуска предстоящего обновления программного обеспечения. Несмотря на отсутствие каких-то конкретных сроков, касательно выпуска обновления, вероятнее всего, его релиз намечен на апрель 2024 года, то есть совсем скоро он будет доступен для установки.