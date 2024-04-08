Устройства ожидаются к выходу ближе к окончанию весны.

Компания Xiaomi готовится к официальному релизу очередного флагманского устройства в лице Poco F6, который станет доступен к приобретению ближе к окончанию весны. Внешне смартфон является копией Redmi Turbo 3, который появится исключительно на местном рынке.

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В связи с его скорым выпуском, в интернете появились новые сведения о дизайне новинки. Просочившаяся в сеть утечка предоставляет информацию о внешнем виде POCO F6, приобрести который можно будет на глобальном рынке.

POCO F6 будет практически неотличим от Redmi Note 13 Pro. Различаются они совсем незначительно.

Аппараты обладают идентичной формой корпуса, одинаковым расположением камер и схожим расположением логотипа (рядом с нижней камерой).

Что касается характеристик предстоящего устройства, то они следующие:

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (такой же устанавливается в флагманский Xiaomi 13).

Емкий аккумулятор на 5500 мА⋅ч.

6,67-дюймовый OLED-Дисплей с 1,5К разрешением и высокой частотой обновления 120 Гц.

Операционная система HyperOS на базе Android 14.

Основная 50-мегапиксельная камера производства компании Sony.

Исходя из всего вышеперечисленного, POCO F6 можно охарактеризовать как производительный смартфон с привлекательным дизайном, а его выделяющиеся камеры могут стать одной из "изюминок" новинки.