Рендерами Oppo A3 Pro 5G поделился инсайдер Стив Хеммерстоффер, более известный как On Leaks.

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, более известный как On Leaks, поделился рендерами предстоящего смартфона Oppo A3 Pro 5G. Данное устройство является приемником прошлогоднего Oppo A2 Pro, поступившего в продажу в сентябре прошлого года. Когда Oppo A3 Pro 5G появится в свободной продаже, доподлинно неизвестно, точно также нет каких-то более или менее конкретных сведений о его характеристиках, кроме небольшой порции технической информации, предоставленной инсайдером.

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Исходя из его сведений, размеры устройства будут следующие: 162,7х74,5х7,8 мм, а диагональ его дисплея составит 6,7 дюйма. Вероятнее всего, отпечаток пальцев будет располагаться под экраном. Если посмотреть на опубликованные рендеры, то можно увидеть, что на задней панели смартфона располагается тройная камера круглой формы с двумя сенсорами и вспышкой. Правая грань характеризуется наличием кнопок включения и регулировки громкости. На нижнем торце присутствует разъем USB Type-C (возможно есть еще и 3,5-мм разъем для наушников, однако его не разглядеть с такого ракурса). Внешне модель похожа на смартфоны линеек Huawei Mate и Oppo Find X.

Oppo A3 Pro 5G может похвастаться тонкими рамками вокруг дисплея, а также небольшим "подбородком". Ранее Стив Хеммерстоффер не раз делился правдивыми рендерами устройств, задолго до их официальной презентации. К данному списку можно отнести Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Google Pixel 5, а также многие другие.