GPT-4 Turbo будет доступен в Copilot для Microsoft 365 как для веб-запросов к последней общедоступной информации, так и для использования в рабочих данных.

Компания Microsoft продолжает усиливать внедрение искусственного интеллекта в сфере бизнеса, заявив о расширении функциональности своего помощника на основе ИИ - Copilot для пользователей, владеющих подпиской Microsoft 365.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс The Verge.

Новое обновление предоставляет доступ к инновационной модели OpenAI GPT-4 Turbo и улучшенным возможностям генерации изображений, тем самым расширяя возможности пользователей, что поспособствует повышению их производительности и креативности.

Исходя из предоставленных сведений, за фиксированную стоимость в размере 30 долларов на пользователя (в месяц) подписчики теперь могут вести неограниченное количество диалогов с помощником на основе искусственного интеллекта Copilot и получать мгновенные ответы на самые разные вопросы.

Благодаря интеграции сервиса с GPT-4 Turbo, появляется возможность анализа около 300 страниц текста за один запрос, что повышает точность обработки информации и ускоряет выполнение рабочих задач.

Что касается усовершенствованных возможностей генерации изображений в пакете Designer, у которых дневной лимит теперь ограничен 100 изображениями, то они также являются частью данного обновления.