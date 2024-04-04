В то время как линейка Galaxy S20, выпущенная в том же году, получит еще как минимум одно крупное обновление.

Технологии, применяющиеся в складных смартфонах, совершенствуются с каждым годом. Яркими представителями подобного рода устройств являются смартфоны линейки Galaxy Z Flip и Galaxy Fold от известного корейского производителя, а именно Samsung. Их однозначно можно назвать самыми популярными в своем роде.

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С момента выпуска первого Galaxy Z Flip прошло немало времени, в связи с чем компания Samsung решила больше не обновлять его программное обеспечение.

Прекращение поддержки означает, что компании больше не намерена обновлять версии Android, а также выпускать регулярные патчи безопасности для данного устройства. Точнее сказать, Samsung может выпустить финальное обновление системы для Galaxy Z Flip, прежде чем его поддержка прекратится полностью.

Что интересно, Galaxy Z Flip 5G, выпущенный через шесть месяцев после стандартной версии, будет получать обновления системы безопасности в дальнейшем. Следует отметить, что Samsung не предоставила такой же уровень долговременной поддержки для Galaxy Z Flip, как для других флагманских смартфонов, выпущенных в 2020 году. К примеру, линейка Galaxy S20 получит еще как минимум одно крупное обновление, вероятно, из-за более высоких показателей продаж по сравнению с ранними складными моделями Samsung.