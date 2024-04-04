В опубликованном списке (за март 2024 года) лидером оказался Asus ROG Phone 8 Pro с 2 141 448 баллами.

AnTuTu опубликовала очередной список наиболее производительных смартфонов, относящихся к категории флагманов, за март 2024 года. Оценка производительности устройств осуществлялась на основе производительности процессора, графического процессора, оперативной памяти (RAM) и программного обеспечения (UX). Таким образом достигается наиболее точный результат производительности, дающий представление о возможностях смартфонов в сложных задачах, таких как требовательные игры. С соответствующим списком можно ознакомиться ниже.

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Ранее в феврале Oppo Find X7 с Dimensity 9300 опережал Asus ROG Phone 8 Pro по части производительности. Тем не менее что-то в ROG Phone 8 Pro изменилось, и теперь он занимает лидирующую позицию в бенчмарке AnTuTu с 2141448 баллами. Данное устройство было представлено в январе текущего года. Оно базируется на новейшем флагманском мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Что касается OPPO Find X7 (с 2138119 баллами), то он опустился на вторую строчку, отставая от лидера всего на 3329 баллов. Это означает, что чипы Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3 имеют по факту одинаковую производительность, что должно позитивно отразиться на конкуренции в данной отрасли.

Наконец, третье место досталось IQOO 12 с 2110595 баллами, работающего под управлением Snapdragon 8 Gen 3.

В будущем будет интересно понаблюдать за дальнейшей продукцией MediaTek и Qualcomm, а именно за чипами следующего поколения. Исходя из информации в сети, будущие процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 должны быть мощнее A18 Pro от Apple, по крайней мере об этом говорят многоядерные тесты.