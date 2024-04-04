И это несмотря на все попытки Microsoft ускорить переход пользователей на более современную операционную систему.

Согласно информации, предоставленной интернет-ресурсом Statcounter, занимающегося анализом интернет-трафика, в феврале актуальная ОС Windows 11 стала чуть менее популярной (имеет место снижение соответствующего показателя до 26,72%). Месяцем ранее ее рыночная доля была несколько выше, а именно 28,18%, что является наибольшим процентом за все время.

реклама

Компания Microsoft старается всячески ускорить процесс перехода пользователей на наиболее современную операционную систему, в том числе рассылая им сообщения с предложением обновиться. Несмотря на эти методы, пока что наблюдается противоположная ситуация. Исходя из статистики, Windows 10 наверстала упущенное, вернув часть ранее утраченной аудитории, прибавив 1,81%. Что интересно, ее официальная поддержка будет прекращена в октябре 2025 года.

Более того, даже такие старые ОС как Windows 7, 8 и 8.1 (включая еще более устаревшую Windows XP), все еще пользуются, пусть и малым, но все же спросом.

Ниже приведен список ОС Microsoft, отсортированных по популярности (статистика за февраль 2024 года):