Компания намерена передать задачи, связанные с технической поддержкой, чат-ботам.

Компания Microsoft планирует внести некоторые изменения в свою экосистему Xbox, которые могут повлиять и на игровую индустрию в целом.

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Согласно информации, предоставленной The Verge (в дальнейшем это подтвердила и сама компания), Microsoft работает над новым чат-ботом на основе искусственного интеллекта, чья основная задача — принятие запросов от пользователей, то есть выполнение функций технической поддержки. К ним можно отнести — ответы на вопросы, предоставление советов, осуществление возврата денег и так далее.

Данный Бот будет представлять собой анимированного персонажа, "умеющего" давать ответы как на текстовые запросы, так и на голосовые команды, предоставляя их в развернутом виде. Начало общения с ним будет осуществляться с фразы: "Чем я могу вам помочь сегодня?".

На текущий момент технология активно тестируется, в том числе посредством использования примеров решения проблем, которыми делятся пользователи подписки Minecraft Realms. Однако такой подход применяется в меньшей степени. По большей части в процессе тестирования задействована существующая база данных поддержки Xbox.

В дальнейшем Microsoft намерена передать задачи, связанные с технической поддержкой, чат-ботам.