Сделано это будет в предстоящем обновлении 3.2.

Все большее число смартфонов (и планшетов) оснащаются дисплеями с высокой частотой обновления в 120 Гц и более.

реклама

В связи с этим выходит и все большее число игр, поддерживающих данную настройку. Кроме того, разработчики "старых" проектов, вроде PUBG Mobile, также оснащают свои продукты поддержкой актуальной настройки.

Собственно, студия Krafton, разработавшая популярную на мобильных устройствах королевскую битву, сделала официальное заявление о внедрении в PUBG Mobile режима 120 кадров в секунду, обеспечивающего плавный игровой процесс. Сделано это будет к будущему обновлению 3.2.

Получается, что игрокам наконец-то будет предоставлен заметно более плавный и отзывчивый геймплей. В данный момент в PUBG Mobile доступно лишь 90 кадров в секунду. Единственное, не до конца известно, какие устройства смогут поддерживать такую высокую частоту обновления.

Судя по всему, появление данного режим следует ожидать лишь на производительных устройствах, вроде флагманов или субфлагманов, по причине высоких системных требований к нему,

На данный момент, доступ к режиму 120 FPS имеется лишь у бета-тестировщиков, которые уже успели сообщить о наличии некоторых проблем, связанных с нагревом устройств и повышенным расходом заряда батареи, что, впрочем, вполне логично.