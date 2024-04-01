Множество смартфонов будут обновлены до актуальной системы во втором квартале 2024 года.

Компания Xiaomi показала преемницу MIUI, привносящую множество различных улучшений и функций в устройства компании, а именно HyperOS (базирующуюся на Android 14), незадолго до окончания 2023 года. С того момента многие смартфоны Xiaomi уже получили соответсвующее обновление. Тем не менее еще есть что обновлять, чем собственно компания и займется в ближайшее время.

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В грядущем квартале новую ОС должны получить следующие устройства:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11I HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Линейка Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Линейка Redmi Note 11

Помимо этого списка, компания Xiaomi также предоставила и другой, в котором перечислены устройства, уже получившие новоиспеченную операционную систему. С полным списком данных смартфонов и планшетов можно ознакомится ниже:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Линейка Redmi Note 12

Линейка Redmi Note 13

Владельцам вышеназванных устройств, которые по каким-то причинам еще получили уведомление об обновлении, необходимо перейти в "Настройки", затем в "О телефоне" и нажать на "Обновление системы".