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Компания Xiaomi показала преемницу MIUI, привносящую множество различных улучшений и функций в устройства компании, а именно HyperOS (базирующуюся на Android 14), незадолго до окончания 2023 года. С того момента многие смартфоны Xiaomi уже получили соответсвующее обновление. Тем не менее еще есть что обновлять, чем собственно компания и займется в ближайшее время.
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В грядущем квартале новую ОС должны получить следующие устройства:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11I HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Линейка Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Линейка Redmi Note 11
Помимо этого списка, компания Xiaomi также предоставила и другой, в котором перечислены устройства, уже получившие новоиспеченную операционную систему. С полным списком данных смартфонов и планшетов можно ознакомится ниже:
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi 11 Prime
- Redmi Pad
- Xiaomi 12 Pro
- Линейка Redmi Note 12
- Линейка Redmi Note 13
Владельцам вышеназванных устройств, которые по каким-то причинам еще получили уведомление об обновлении, необходимо перейти в "Настройки", затем в "О телефоне" и нажать на "Обновление системы".