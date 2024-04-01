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Breadly
Xiaomi представила очередной список устройств, которые получат новую HyperOS
Множество смартфонов будут обновлены до актуальной системы во втором квартале 2024 года.

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Компания Xiaomi показала преемницу MIUI, привносящую множество различных улучшений и функций в устройства компании, а именно HyperOS (базирующуюся на Android 14), незадолго до окончания 2023 года. С того момента многие смартфоны Xiaomi уже получили соответсвующее обновление. Тем не менее еще есть что обновлять, чем собственно компания и займется в ближайшее время.

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В грядущем квартале новую ОС должны получить следующие устройства:

  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Mi 11X
  • Xiaomi 11I HyperCharge
  • Xiaomi 11 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Mi 10
  • Xiaomi Pad 5
  • Redmi K50i
  • Линейка Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Линейка Redmi Note 11

Помимо этого списка, компания Xiaomi также предоставила и другой, в котором перечислены устройства, уже получившие новоиспеченную операционную систему. С полным списком данных смартфонов и планшетов можно ознакомится ниже:

  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi 12 5G
  • Redmi 12C
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi Pad
  • Xiaomi 12 Pro
  • Линейка Redmi Note 12
  • Линейка Redmi Note 13

Владельцам вышеназванных устройств, которые по каким-то причинам еще получили уведомление об обновлении, необходимо перейти в "Настройки", затем в "О телефоне" и нажать на "Обновление системы".

#xiaomi #hyperos
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Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат новую HyperOS во втором квартале 2024 года
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