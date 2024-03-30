Он способен воссоздавать человеческий голос, учитывая специфический темп и интонации.

Компания OpenAI представила новый инструмент, работающий с аудиоматериалами Voice Engine, который базируется на искусственном интеллекте. Его отличительной особенностью является способность к воспроизведению человеческого голоса.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс Bloomberg.

Также заявлено о предоставлении компанией соответствующих результатов тестирования своего продукта (модели синтеза речи), которая, к тому же, уже успела им поделиться с 10-ю разработчиками.

"Мы понимаем, что создание языка, который напоминает голоса людей, имеет серьезные риски, особенно важные в год выборов. Мы сотрудничаем с американскими и международными партнерами из правительства, средств массовой информации, развлечений и образования, чтобы убедиться, что мы учитываем их отзывы при разработке", — заявил один из представителей компании.

Инструмент Voice Engine может создавать голос, не отличимый от конкретно взятого человека. Он способен воссоздавать специфический темп и интонации, все что требуется это 15 секундная аудиозапись разговора человека, чтобы впоследствии в точности его воспроизвести.