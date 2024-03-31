Изменения коснутся ПК-версии приложения.

В приложении YouTube тестируется новая прокручиваемая область с горизонтальной прокруткой. Она будет размещаться на боковой панели рекомендованных видео при просмотре контента на компьютере.

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Казалось бы, видеоролики в Shorts гораздо удобно просматривать на мобильных устройствах нежели на ПК, однако Google, по-видимому, намерена продвигать Shorts и на больших экранах.

За весь день короткие видео набирают в среднем 70 миллиардов просмотров, а 25% каналов Партнерской программы YouTube зарабатывают исключительно на публикации этих самых коротких видео, поэтому их популярность навряд ли станет уменьшаться. Скорее, наоборот, будет дальнейшее развитие в этом плане.

На этот раз главное отличие заключается в том, что Shorts будут ориентированы не на мобильные устройства, а на персональные компьютеры. Что интересно, поскольку чаще всего пользователи просматривают Shorts в портретной ориентации, а чтобы изменить видео, нужно провести пальцем вверх. Это делает просмотр вертикальных видео неудобным на телевизорах и компьютерах, так как большая часть экранного пространства остается неиспользованной.

Как бы там ни было, авторы из Android Police обнаружили следующее: в боковом столбце рекомендованных видео справа появилась новая область с видеороликами Shorts. Под первым рекомендованным видео появился предварительный просмотр трех коротких клипов с кнопкой в форме стрелки с правой стороны, что очевидно необходимо для перелистывания содержимого.

По-видимому, это ограниченная функция, поскольку это изменение появилось не у всех.