Пользователям, купившим подписку PS Plus, будут бесплатно предоставлены следующие игры: Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer.

Стало известно о том, какие игры получат подписчики PlayStation Plus в апреле. На этот раз апрельская подборка подписок PS Plus выглядит следующим образом: Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer. Данные проекты будут доступны к добавлению в личные библиотеки пользователей по прошествии чуть больше пары дней.

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Пользователи, купившие одну из трех вариантов подписки, а именно PlayStation Plus Essential, Extra и Premium, получат возможность добавление вышеназванных игр в собственные библиотеки. Для этого им будет предоставлено более чем достаточно времени (с 2 апреля по 6 мая).

Immortals of Aveum (PS5) - это шутер от первого лица с элементами фэнтези, изданная EA и разработанная Ascendant Studios. В сюжете повествуется о Жаке, способном переломить ход войны и спасти мир Авеума. В игре присутствуют красочные и динамичные бои, которые тем не менее не гарантировали проекту высоких оценок. Наоборот, игру встретили достаточно прохладно, что по итогу вылилось в лишние проблемы для разработчиков.

Minecraft Legends (PS4, PS5) - это компьютерная игра в жанре экшн-стратегии от третьего лица. События игры разворачиваются во вселенной Minecraft, где игроку предстоит создавать подразделения, распределять ресурсы, разрабатывать стратегии, а также реализовывать их.

Skul: The Hero Slayer (PS4) - это компьютерная игра в жанре 2D-платформер и rogue-lite (игры с генерируемыми случайным образом уровнями и отсутствием сохранений). В процессе прохождения игры, игрок повстречает различных противников, множество ловушек и разнообразных препятствий, а также заключенных NPC, после освобождения которых, главному герою будут предоставлены различные бонусы.