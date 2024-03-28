Соответствующее обновление уже доступно для установки на этих устройствах.

Флагманские устройства Samsung, а точнее модели 2023 года выпуска, получили новое обновление, которое оснастит их недавно вышедшим набором функций Galaxy AI. Данный апдейт подразумевает собой переход на следующую версию фирменной графической оболочки компании Samsung - One UI 6.1. Соответствующая информация уже появилась на официальной странице Samsung.

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Ниже представлены все устройства линейки Galaxy, которые получат новоиспеченную версию графической оболочки со всеми функциями искусственного интеллекта:

Планшеты: Galaxy Tab S9/Tab S9+/Tab S9 Ultra;

Смартфоны: Galaxy S23 FE/S23/S23+/S23 Ultra;

Складные смартфоны: Galaxy Z Fold5/Z Flip5.

Что касается возможностей Galaxy AI, то они весьма удобные и полезные. Сюда можно отнести осуществление автоматического перевода в режиме реального времени, возможность редактирования текста, поиск в интернете сведений практически о любом объекте посредством его обводки на дисплее, трансформирование аудиозаписей в текст, а также различные методы искусственного интеллекта, необходимые для усовершенствования фото- и видео возможностей и последующего редактирования полученного контента.