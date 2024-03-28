Данная платформа предлагает возможности искусственного интеллекта для решения разного рода маркетинговых задач.

На недавно прошедшем мероприятии Adobe Summit, компания Adobe представила набор инноваций, которые окажутся полезными для предприятий, ведь они предоставят им возможность осуществления индивидуальной персонализации в широком масштабе путем применения генеративного искусственного интеллекта. Речь идет о платформе GenStudio, чье основное предназначение — создание рекламных материалов, а также об интеллектуальном чат-боте Adobe Experience и усовершенствованной модели генеративного ИИ Adobe Firefly.

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GenStudio представляет собой единый центр разработки рекламных кампаний. Под данную задачу в нем представлены все необходимые возможности, в частности бренд-кит, рекомендации, предварительно одобренные ресурсы и инструменты генеративного ИИ. Такой широкий функционал позволяет создавать фоновые изображения, а также поддерживать единый стиль, присущий каждому отдельно взятому бренду.

Помимо этого, GenStudio оснащена специальными аналитическими инструментами, необходимыми для построения общей картины прибыльности. Они дают понимание того, какие рекламные материалы оказались наиболее эффективными. В данный момент платформа находится на стадии альфа-тестирования. В общий доступ она выйдет ближе к концу года. Стоимость GenStudio будет отличаться в зависимости от конкретной компании, которая намерена работать с новоиспечённой платформой.

Что касается помощника Adobe Experience Platform, базирующемся на искусственном интеллекте, то он "умеет" давать ответы на вопросы технического характера, касающиеся работы приложений Experience Cloud, способен автоматизировать некоторые задачи, собирать информацию об эффективности работы, а также создавать группы покупателей в зависимости от их реакции на определенный рекламный контент.

Напоследок стоит упомянуть о платформе Adobe Firefly Services, состоящей из более чем 20 различных инструментов и API на базе ИИ. Их основное предназначение — работа с повторяющимися задачами, такими как масштабирование изображений и работа с фоном.

Кроме того, Adobe заявила о совместном проекте с Microsoft, подразумевающим интеграцию аналитики и рабочих инструментов Experience Cloud с Copilot для Microsoft 365. Конкретная дата начала работы, будущей совместной платформы, в данный момент не сообщается.