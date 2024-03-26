Сверхзвуковой самолет XB-1, разрабатываемый компанией Boom Supersonic, совершил свой первый полет. Он является прототипом будущего пассажирского Overture и должен стать его основой.

Сверхзвуковой самолет XB-1, разрабатываемый компанией Boom Supersonic, совершил свой первый полет. Он является прототипом будущего пассажирского Overture и должен стать его основой. Одна из его главных целей — преодоление звукового барьера, причем с довольно существенным запасом, так как идет речь о скорости превышающей 2 000 км/ч. Таким образом Overture станет первым сверхзвуковым коммерческим самолетом со времен легендарного Конкорда, чья эксплуатация была завершена в 2003 году.

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Во время испытательного полета прототип показал способность взлетать и приземляться. XB-1 - это 19 метровый самолет с размахом крыльев равным 6 метрам. Максимально достигнутая им скорость составила 440 км/ч. Что касается наибольшей высоты, то он сумел подняться до 2170 метров (полет совершался над пустыней Мохава в Калифорнии), после чего успешно вернулся на землю. После подтверждения аэродинамических характеристик XB-1, будут проводиться дальнейшие испытания, в процессе которых будет осуществляться увеличение скоростных показателей до сверхзвуковых значений, превышающих 1 Мах (1225 км/ч).

Инженеры Boom Supersonic использовали вычислительное моделирование гидродинамики для оптимизации конструкции XB-1. Данный подход необходим для обеспечения максимальной безопасности и стабильности самолета в моменты взлета, посадки и полета на сверхзвуковых скоростях.

Когда сверхзвуковой реактивный лайнер Overture наконец будет готов, его скоростные возможности окажутся вдвое большими чем у современных авиалайнеров. Это позволит совершать перелет из Нью-Йорка в Лондон всего за 3,5 часа.

Пассажировместимость Overture находится в пределах 64-80 человек. Он будет работать на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе, не создавая излишние выбросы парниковых газов и углеродного следа. Ни для кого не секрет, что преодоление сверхзвукового барьера сопровождается громким хлопком. В связи с этим, самолет будет разгоняться до максимальной скорости, равной 1,7 Маха (около 2 000 км/ч) исключительно над водной поверхностью (океаном). Во время полета над землей, самолет будет достигать несколько меньшей скорости, равной 1 Маху.

Несмотря на то, что Boom Supersonic не объявляет точных сроков поставки первых Overture, компания уже получила 130 предварительных заказов от таких авиакомпаний, как American Airlines, United Airlines и Japan Airlines, попутно заявляя о скором развертывании полноценного производства. Ожидается, что Overture станет переломным моментом в авиационной отрасли, так как позволит существенно сократить время полета, что безусловно повлияет на будущее пассажирских перевозок.

С соответствующим видеоматериалом (демонстрация полета) можно ознакомиться перейдя по ссылке.