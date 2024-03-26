Речь идет об устройствах, представленных на глобальном рынке.

Многие устройства компании Xiaomi начали получать новую HyperOS, которая является преемницей MIUI. На этот раз обновление коснулось смартфонов, предназначенных для международных рынков. HyperOS пронесла с собой новые возможности и функционал. В числе первых смартфонов, получивших обновленную операционную систему (за пределами местного рынка), оказались недорогие модели POCO и Redmi.

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Речь идет о следующих устройствах: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, POCO C65, POCO X4 Pro 5G и POCO X4 Pro 5G. Владельцы этих устройств, а также планшета Xiaomi Pad 5 (2021 года выпуска), уже имеют возможность установить и опробовать новую HyperOS.

Представленные выше смартфоны начали появляться на прилавках магазинов в 2022-2024 годах и изначально оснащались теперь уже не столь актуальной MIUI 14, которая основывалась на операционной системе Android. По каким-то причинам, они не работали на HyperOS из коробки. В данный момент компания Xiaomi занимается переносом всех своих актуальных устройств на новую ОС.

Сперва обновление будет доступно участникам раннего тестирования Mi Pilot или OCO Pilot. Что касается всех остальных пользователей, то они смогут установить HyperOS в течение ближайших недель.