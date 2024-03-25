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Breadly
На смартфонах с Android 15 не получиться установить приложения, созданные для Android 6.0 и старше
Данный "запрет" распространяется и на ручную установку APK-файлов, загруженных из интернета.

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Как известно, недавно компания Google выпустила предварительную сборку предстоящей ОС Android 15 - Developer Preview 2. Как оказалось у нее имеется одна интересная особенность, а именно невозможность запуска приложений, созданных для более ранних версий ОС.

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Данной информацией поделился авторитетный инсайдер Мишаал Рахман.

Исходя из его заявления, тестовая версия Android 15 лишена возможности установки приложений с версией SDK ниже 24, это равносильно весьма старой Android 7.0 Nougat, которая вышла практически 8 лет назад (летом 2016 года). Таким образом пользователям не удастся запустить устаревший софт, написанный под Android 6.0 Marshmallow и более старых версий. Более того, данный "запрет" распространяется на ручную установку APK-файлов, загруженных из интернета.

На самом деле в этом нет ничего нелогичного, так как именно таким образом достигается большая безопасность операционной системы от компании Google. К примеру, на Android 14 не выйдет установить программное обеспечение, которое было написано под Android 5.1 и старше. А с августа 2023 года Google Play перестал публиковать приложения с SDK версии ниже 33 - минимальной версией может быть только Android 13.

Несмотря на это, обходной путь все же имеется. Рахман сообщил о способе, позволяющих произвести установку устаревших приложений. Для этого необходимо устанавливать их через ADB-команду "adb install -bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk". Затем в "FILENAME" потребуется вписать название устанавливаемого приложения.

#google #android #android 6.0 marshmallow #android 15
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