Новый метод установки ПО позволяет осуществить ее заметно быстрее.

Компания Samsung приняла решение постепенно внедрять поддержку так называемых бесшовных обновлений в устройства собственного производства. В качестве "первопроходца" компанией был выбран смартфон среднего ценового сегмента, а именно Galaxy A55. Его владельцы первыми получили возможность испробовать данный метод обновления. Он уже получил соответствующий апдейт.

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Какие плюсы может предложить новый бесшовный метод? Плюс всего лишь один. Теперь весь процесс обновления будет проходить автоматически в фоновом режиме, давая возможность пользователям, не откладывать устройство на время установки. Когда данный процесс завершиться, владельцу следует единожды нажать на кнопку перезагрузки. На скриншоте снизу можно видеть успешную установку нового патча безопасности, которая осуществляется на Galaxy A55.

За ходом установки можно будет следить благодаря специальному индикатору, отображающемся в строке состояния. Он необходим для показа двух отдельных этапов: "Загрузка и установка...", а также "Проверка". Единственный нюанс, после обновления ПО процесс перезагрузки смартфона может осуществляться несколько дольше чем обычно, тем не менее итоговая скорость обновления все равно окажется более быстрой, в сравнении со стандартным методом установки патчей.

В дальнейшем аналогичная возможность будет постепенно внедряться и в другие устройства Samsung, единственное, не совсем понятно когда именно.