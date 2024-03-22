Релиз Assassin's Creed Jade перенесен из-за изменившихся приоритетов компании Tencent, которая выступает в роли издателя проекта.

Изначально, выпуск мобильной игры Assassin's Creed Jade от компании Ubisoft, был запланирован на 2024 год. Однако по одной весомой причине ее релиз отложили до следующего года. Данной информацией поделилось агентство Reuters, которое ссылается на собственные источники.

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Всему виной (исходя из сведений агентства) - изменившиеся приоритеты Tencent, которая является издателем проекта. Было подчеркнуто, что основная часть команды, которая ответственна за разработку Assassin's Creed Jade, была переведена на создание игры для вечеринок DreamStar.

Сама Ubisoft воздержалась от каких-либо комментариев по этому поводу, хотя казалось бы, перенос дело не шуточное, ведь это может сказаться на итоговой прибыли, что является чуть-ли не важнейшей составляющей мобильной игровой индустрии.

Ни для кого не секрет, что события Assassin's Creed Jade будут разворачиваться в III веке до нашей эры, на территории Древнего Китая. Все игровые фишки серии, отличающие ее от других проектов, будут перенесены на мобильные устройства, а это большой открытый мир, возможность быстрого перемещения через препятствия (паркур) и многое другое.

Впервые с геймплеем игры можно было ознакомиться в конце лета прошлого года. Тогда Ubisoft выпустила геймплейный трейлер Assassin's Creed Jade, где были показаны сражения с врагами.