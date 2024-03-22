Новый мобильный процессор предложит множество возможностей, в том числе связанных с искусственным интеллектом.

Компания Qualcomm анонсировала очередной мобильный процессор среднего уровня Snapdragon 7+ Gen 3. Это более доступная модель, которая должна предложить множество возможностей, в первую очередь касающихся искусственного интеллекта. Ранее в начале недели она уже успела представить еще один чипсет - 8-ядерный процессор Snapdragon 8s Gen 3.

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Как и Snapdragon 8s Gen 3, Snapdragon 7+ Gen 3 построен по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Данный процессор имеет 8 ядер, если говорить более точно, то он состоит из одного ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 2,8 ГГц, четырех ядер Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц и трех ядер Cortex-A520 Refresh с тактовой частотой 1,9 ГГц. Согласно заявлениям Qualcomm, имеет место 15% прирост производительности в сравнении с прошлогодним Snapdragon 7+ Gen 2. Производительность видеоускорителя возросла на 45%, что довольно солидный показатель.

Кроме того, это первый чипсет Snapdragon серии 7, который поддерживает Wi-Fi 7, а значит и технологию HBS (High Band Simultaneous) Multi-Link, позволяющую получить более качественный уровень связи. Также Snapdragon 7+ Gen 3 будет поддерживать широкий спектр моделей искусственного интеллекта, включая LLM (большие языковые модели) вроде Baichuan-7B, Llama 2 и Gemini Nano.

В компании также отметили, что новый мобильный чипсет сделает возможным использование некоторых опций Snapdragon Elite Gaming на смартфонах среднеценового сегмента, в том числе Game Post Processing Accelerator и Adreno Frame Motion Engine 2. Они необходимы для улучшения игровых эффектов.

Ожидается, что смартфоны, оснащенные Snapdragon 7+ Gen 3 будут предлагаться к покупке по цене от 400 до 600 долларов, что вполне логично, ведь устройства с более производительным Snapdragon 8s Gen 3 будут стоить в районе 600-800 долларов (возможно и больше).