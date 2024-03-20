Пока что в США и странах Европы (в оставшихся регионах внедрение нового ПО должно начаться уже в ближайшее время).

Компания ﻿﻿Samsung выпустила мартовское обновление безопасности уже практически для всех устройств флагманской линейки Galaxy S. Теперь же черед дошел и до "доступного" флагмана Galaxy S21 FE (Fan Edition), одного из представителей премиальной серии.

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В данный момент обновление ПО (за март) доступно для установки на операторских версиях смартфонов Galaxy S21 FE в США (прошивка имеет номер сборки G990USQSAFXC2). В скором времени Samsung начнет обновлять и свои разблокированные устройства. Это обновление также доступно в странах Европы, где оно фигурирует под номером сборки G990BXXS6FXC1 или G990B2XXS5FXC1 в зависимости от версии устройства. Если говорить о глобальном внедрении нового программного обеспечения, то оно должно начаться уже в ближайшее время.

Мартовское обновление включает в себя лишь улучшение безопасности и не предоставляет никаких новых функций и возможностей.

Для проверки доступности нового программного обеспечения достаточно зайти в "Параметры" и выбрать "Обновление программного обеспечения". Затем, при условии наличия соответствующего обновления, нужно нажать на "Загрузить и установить" и дождаться полной его установки.