Предстоящий смартфон сумел набрать 1135 баллов в одноядерном и 3037 баллов в многоядерном тесте соответственно.

Китайский производитель мобильных устройств OnePlus планирует релиз смартфона Nord CE 4 на мировом рынке, который должен состояться 1 апреля. Накануне предстоящей презентации смартфон появился в популярном бенчмарке Geekbench.

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По прошествии тестирования, устройство, фигурировавшее там под номером модели CPH2613, набрало 1135 баллов в одноядерном и 3037 баллов в многоядерном тесте соответственно. Результат довольно-таки неплохой, а все потому что устройство работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, о чем ранее сообщал сам производитель.

Данный SoC обладает архитектурой процессора, представляющей собой комбинацию 1+3+4, где основное, наиболее мощное ядро, может работать на частоте 2,63 ГГц, три производительных ядра работают на частоте 2,4 ГГц, а четыре эффективных ядра — на частоте 1,8 ГГц. Также исходя из того же Geekbench, данный смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 14.

Помимо этого, уже подтверждено, что Nord CE 4 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и накопителем UFS 3.1. Что касается объема постоянной памяти, то она будет составлять либо 128, либо 256 ГБ. При желании память можно расширить использовав карту памяти типа microSD, поддержка которой также подтверждена.