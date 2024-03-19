Ранее такая возможность была только в IOS-версии App Store.

В веб-версии магазина App Store появился новый раздел, где собираются различные приложения и программы, предназначенные для VisionOS, то есть для операционной системы, под управлением которой функционирует недавно представленный и уже изрядно нашумевший шлем смешанной реальности Apple Vision Pro. Данной информацией поделилось издание MacRumors.

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Основное предназначение нового раздела — предоставление потенциальным покупателям дорогостоящей Apple Vision Pro ассортимента соответствующих приложений, или проще говоря, ознакомление с ним без необходимости покупки гарнитуры. Ранее такая возможность была только в версии App Store, предназначенной непосредственно для IOS-устройств.

Чтобы зайти в данный раздел, пользователям достаточно перейти на сайт App Store и выбрать "Для Apple Vision Pro". Там можно будет обнаружить рубрики с приложениями и играми, а также отдельную вкладку для проектов из Apple Arcade.

Группировка приложений в веб-версии полностью совпадает с версией App Store для гарнитуры. Речь идет о следующих вкладках: "Что нового", "Новинки этой недели", "Игры для iPhone, iPad и Vision Pro" и "Не пропустите". Кроме того, в зависимости от критериев, а это "Погода", "Утилиты", "Развлечения", "Спорт", "Производительность" и так далее, можно без проблем найти необходимое приложение, которых со временем будет все больше и больше.