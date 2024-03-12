Соответствующее тестирование провела компания Max Tech.

Согласно результатам тестирования, проведенного компанией Max Tech, новая модель MacBook Air с процессором M3 может нагреваться до довольно существенных 114ºC. Об этом сообщает интернет-ресурс Tom's Hardware.

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Под нагрузкой показатели средней температуры центрального процессора, а также температуры графического процессора перевалили за сотню и составляли 107 и 103 градуса соответственно. В результате это привело к тому, что в самой горячей точке шасси была достигнута температура равная 46ºC.

Такая высокая температура — не очень приемлемое явление для компьютерного "железа", вследствие чего, в ходе стресс-тестирования M3 снижал свою производительность, чтобы охладиться до относительно безопасной температуры, находящейся в пределах 100ºC.

Само собой, снижение температуры также приводит к падению производительности. Если рассматривать 15-дюймовую модель MacBook Air, то ее производительность в Cinebench R23 снизилась на 10%. Что касается более компактной модели с диагональю в 13-дюймов, то тут падение оказалось более существенное и равняется 20%. Также "пострадала" и графическая производительность, которая может снижаться до 27%.