Новая операционная система от компании Xiaomi продолжает распространяться на различные устройства.

HyperOS - преемница MIUI, продолжает распространяться на все большее количество устройств от компании Xiaomi. На очереди флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro, который уже начал получать соответствующее обновление.

реклама

Прошивка с номерами сборки OS1.0.1.0.UMBMIXM и OS1.0.1.0.UMBEUXM недавно стала доступна для установки всем желающим. Обновление, весящее довольно много - 1,5 ГБ, повсеместно рассылается на устройства по всему миру, включая страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Оно включает в себя также декабрьский патч безопасности от Google, который необходим для обеспечения максимального уровня защиты пользовательских устройств.

Безусловно, самым главным изменением, которое предлагает данное обновление, является существенно переделанный интерфейс. Он предоставляет различные интересные функции. Владельцы Xiaomi 13 Pro теперь могут оценить все прелести HyperOS, среди которых улучшенная анимация, оптимизация в работе оперативной памяти и много чего другого. Все эти нововведения обеспечивают более плавную и быструю работу операционной системы.

Таким образом, HyperOS - это достойное продолжение MiUI, стремящееся предоставить пользователям множество различных возможностей, включая интуитивно понятный интерфейс и своевременные обновления безопасности, которые особенно важны для обеспечения достойного уровня защищенности пользовательской конфиденциальной информации.