На этот раз проблема обнаружена в браузере Microsoft Edge, в котором периодически отображается ошибка "недостаточно памяти для открытия этой страницы".

Нередко бывает так, что после установки какого-либо обновления для Windows 10 или Windows 11, пользователи обнаруживают разного рода проблемы и ошибки. Это может быть все что угодно: "безобидное" исчезновение панели задач или же что-то более серьезное, вроде невозможности загрузки системы. Однако компьютерному сообществу к такому не привыкать: в таких случаях эксперты советуют временно отключать или откладывать установку обновлений ровно до того момента, пока соответствующие недочеты не будут исправлены.

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Что касается текущей ситуации, то в этот раз пользователи Windows 11 столкнулись с некорректной работой браузера Microsoft Edge - он стал отображать ошибку "недостаточно памяти для открытия этой страницы". Что интересно, она появляется даже при открытии только одной вкладки, при этом, большое количество свободной оперативной памяти проблему никак не решает. Кроме того, не помогает отключение расширений и плагинов, а также перезагрузка компьютера.

Единственный вариант исправления, известный на данный момент (за это надо сказать спасибо пользователям Reddit) - отключение или включение опции "Повысить безопасность в Интернете" в браузере. Вероятная причина проблемы, по крайней мере так считают некоторые эксперты, заключается в некой утечке памяти. Безусловно, компания Microsoft "починит" ее в следующих обновлениях, однако не исключено, что вместе с ними придут и другие недочеты.