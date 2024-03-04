Он будет доступен как на ноутбуках, так и на обычных стационарных ПК.

Компания Microsoft активно работает над усовершенствованием функции "Энергосбережение", о чем она рассказала в своем блоге.

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Данная функция принесет с собой несколько более расширенный энергосберегающий режим, который необходим для увеличения времени автономной работы устройств с встроенным аккумулятором, то есть ноутбуков. Достигаться это будет путем ограничения требовательных фоновых процессов. Также ее использование негативно скажется на производительности устройств, что в общем-то, логично.

Что интересно, она будет доступна не только на ноутбуках, но и на обычных стационарных ПК. В случае с персональными компьютерами, эта функция окажется полезной благодаря снижению энергопотребления, что поможет уменьшить затраты на электроэнергию. Как вариант, ее можно активировать в моменты невысокой нагрузки на "железо", к примеру во время веб-серфинга.

Кроме того, она будет доступна для включения непосредственно через быстрые настройки на панели задач. У владельцев ноутбуков появится возможность автоматической активации функции, при достижении устройством некоторого уровня заряда батареи.

Разумеется, должно пройти некоторое время, прежде чем она будет интегрирована в операционную систему Windows 11. Сперва, впрочем, как и всегда, этим режимом сумеют воспользоваться лишь тестировщики Windows. Данная функция еще сырая, а значит, в ней могут быть обнаружены различные ошибки, в связи с чем ее выход может несколько задержаться.