Лидером по-прежнему остается Oppo Find X7.

Долгое время в числе лидеров популярного бенчмарка AnTuTu числились процессоры Snapdragon от компании Qualcomm, однако значительный успех MediaTek, в большей мере благодаря серии Dimensity 9000, несколько отодвинул их от первенства. Два наиболее производительных чипсета, а именно Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, показывают весьма близкие результаты.

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Уже на протяжении двух месяцев, лидером остается смартфон от компании Oppo - Oppo Find X7, который построен на базе Dimensity 9300. Его результат - 2 195 036 баллов, что позволяет ему несущественно опередить своих конкурентов. Преимуществом Dimensity 9300 можно считать использование в его структуре мощных ядер ARM, в частности 4 ядер Cortex-X4, а также такого же количества ядер Cortex-A720.

Второе место досталось игровому смартфону Asus ROG Phone 8 Pro, который оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. Разница в производительности между двумя лучшими смартфонами составляет всего 37 000 баллов, что конечно не очень-то и много, по флагманским меркам.

Стоит сказать, что Asus также предлагает D-варианты своих смартфонов ROG с чипами MediaTek, которые поступают в продажу через некоторое время после "обычной" модели. Вполне возможно, что подобное устройство, которое сочетает в себе соответствующее аппаратное обеспечение, ориентированное на игры, а также удачный Dimensity 9300, в будущем может занять лидирующую позицию в бенчмарке, сместив таким образом Oppo Find X7.