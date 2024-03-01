Об этих намерениях Intel сообщила на своем мероприятии Intel Foundry Direct Connect.

На недавно прошедшем мероприятии Intel Foundry Direct Connect, компания Intel поделилась своими планами по выпуску революционных процессоров Intel 10A, которые будут изготавливаться по 1-нм техпроцессу, к концу 2027 года, то есть, по прошествии практически трех лет.

реклама

Сейчас Intel планирует крупное вложение в размере 100 миллиардов долларов, которое растянется на 5 лет. Оно пойдет на расширение производственных мощностей и строительство новых заводов. Кроме того, компания занимается разработкой автономных предприятий, имеющих в своей основе технологии ИИ. Это позволит объединить усилия людей и роботов на конвейерных работах. В дальнейшем "машины" полностью заменят человека.

В прошлом Intel анонсировала выпуск продукции, основанной на технологии Intel 14A. Она сопоставима с 1,4-нм техпроцессом. Исходя из этой логики, можно предположить, что следующая ступень литографии (Intel 10A) должна изготавливаться по 1-нм техпроцессу. Ориентируясь на актуальную информацию, компания запустит массовое производство чипов по технологии Intel 14A уже в 2026 году. Оставшееся время (что-то в районе одного года) компания потратит на осваивание технологии Intel 10A. Скорее всего, в ней будет использоваться не только EUV-литография с высоким значением числовой апертуры (High-NA), но также структура транзисторов с окружающим затвором (GAA). Не исключено и применение особой технологии подвода питания, которая подразумевает использование обратной стороны печатной платы.

Каких-либо подробных сведений, касательно прироста в производительности, который предложит грядущая технология пока нет. Согласно заявлению главы компании, Патрика Гелсингера, в данный момент разница в производительности и энергопотреблении между двумя этими техпроцессами невелика и равняется 14-15%.