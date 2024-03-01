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Intel начнет производство процессоров по 1-нм техпроцессу уже в 2027 году
Об этих намерениях Intel сообщила на своем мероприятии Intel Foundry Direct Connect.

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На недавно прошедшем мероприятии Intel Foundry Direct Connect, компания Intel поделилась своими планами по выпуску революционных процессоров Intel 10A, которые будут изготавливаться по 1-нм техпроцессу, к концу 2027 года, то есть, по прошествии практически трех лет. 

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Сейчас Intel планирует крупное вложение в размере 100 миллиардов долларов, которое растянется на 5 лет. Оно пойдет на расширение производственных мощностей и строительство новых заводов. Кроме того, компания занимается разработкой автономных предприятий, имеющих в своей основе технологии ИИ. Это позволит объединить усилия людей и роботов на конвейерных работах. В дальнейшем "машины" полностью заменят человека.

В прошлом Intel анонсировала выпуск продукции, основанной на технологии Intel 14A. Она сопоставима с 1,4-нм техпроцессом. Исходя из этой логики, можно предположить, что следующая ступень литографии (Intel 10A) должна изготавливаться по 1-нм техпроцессу. Ориентируясь на актуальную информацию, компания запустит массовое производство чипов по технологии Intel 14A уже в 2026 году. Оставшееся время (что-то в районе одного года) компания потратит на осваивание технологии Intel 10A. Скорее всего, в ней будет использоваться не только EUV-литография с высоким значением числовой апертуры (High-NA), но также структура транзисторов с окружающим затвором (GAA). Не исключено и применение особой технологии подвода питания, которая подразумевает использование обратной стороны печатной платы.

Каких-либо подробных сведений, касательно прироста в производительности, который предложит грядущая технология пока нет. Согласно заявлению главы компании, Патрика Гелсингера, в данный момент разница в производительности и энергопотреблении между двумя этими техпроцессами невелика и равняется 14-15%.

#intel #процессоры #чипы #процессоры intel #intel 14a #intel 10a
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