По его мнению, разработкой программного обеспечения займется искусственный интеллект.

На недавно прошедшем в Дубае саммите, Дженсен Хуанг (генеральный директор NVIDIA) заявил о том, что нынешней молодежи следует сменить популярный ныне вектор развития, направленный на изучение различных языков программирования, в какое-то другое русло, то есть, осваивать другие профессии. По его мнению, уже в обозримом будущем, искусственный интеллект научится выполнять соответствующую работу не хуже людей (так как научится писать коды, базирующиеся на задачах, которые сформулированы обычным человеческим языком), тем самым заменив всех программистов.

реклама

«Популярно мнение, что молодежи крайне необходимо изучать программирование. В действительности все почти ровно наоборот. У нас есть цель — создание особой компьютерной технологии, которая бы избавила от потребности в программировании. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас почти каждый в мире — программист. Это будет прорыв в искусственном интеллекте», — заявил он.

Что же делать тем, кто твердо намерен изучать программирование? Дженсен Хуанг считает, что профессии, связанные с производственными сферами, сельским хозяйством, биологией и образованием, могут оказаться более перспективными.

Все из-за того, что углубленные знания во всех вышеперечисленных областях, так или иначе, помогут наиболее качественно формулировать запросы для искусственного интеллекта, который в свою очередь, будет заниматься разработкой соответствующего программного обеспечения.