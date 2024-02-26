Благодаря новой функции Copilot GPT у пользователей появилась возможность общения с ИИ на любые интересующие темы.

Помощник с искусственным интеллектом Copilot, предназначенный для приложений Microsoft 365, обзавелся новой функцией Copilot GPT. Теперь каждый желающий может пообщаться с ним на любые интересующие темы.

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Как сообщает сама Microsoft, тематика разговора может быть абсолютно любая.

"Copilot GPT может поддерживать разговор на такие темы, как фитнес, путешествия, кулинария и многое другое", — заявили в компании.

Кроме того, пользователям, купившим платную версию Copilot Pro, предоставлена возможность создания своих собственных алгоритмов, используя для этого Copilot GPT Builder.

Также в ближайшем будущем должно появится и мобильное приложение (в том числе в мобильной версии Microsoft 365), предназначенное для работы на операционных системах Android и IOS. Его возможности будут аналогичны десктопной версии.

"Мобильная версия приложения Copilot будет обладать тем же функционалом, что и ПК-версия, в том числе иметь доступ к GPT-4, Dall-E 3, чтобы создавать новые изображения, а также применять их во время разговора с Copilot прямо со смартфона", — рассказали в Microsoft.