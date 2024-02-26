Стоимость новинки составляет 199 евро.





реклама

На прошедшем мероприятии MWC 2024 компания Xiaomi представила свои новые умные часы Xiaomi Watch 2.

Они оснащены круглым AMOLED-дисплеем с диагональю 1,43-дюйма, который имеет разрешение 466×466 пикселей. Корпус данной модели изготовлен из алюминия, также она имеет защиту от воды класса 5 ATM.

Благодаря наличию встроенной 12-канальной технологии мониторинга состояния здоровья, с их помощью можно отслеживать пульс, уровень кислорода в крови или корректировать режим сна. Также они поддерживают более 160 спортивных режимов и GPS-навигацию.

Что касается "железа", установленного в данное устройство, то с ним все в порядке. Часы построены на основе процессора Snapdragon W5+ Gen. Также они имеют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Xiaomi Watch 2 работают под управлением операционной системы WearOS, которая открывает доступ к сотням различных программ от сторонних разработчиков в Play Store, вроде Google Wallet, Карты и т. п.

Смарт-часы оснащены аккумулятором емкостью 495 мАч, которого, согласно утверждениям, должно хватить на 65 часов использования при стандартной эксплуатации.

Стоимость новинки составляет 199 евро.