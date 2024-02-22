Согласно отчету корейского веб-сайта Alpha Biz, компания Apple занимается не столько изучением, сколько реализацией этой запланированной идеи. Помогает ей в этом ключевой персонал команды, разработавшей Apple Vision Pro.

В сети можно найти множество слухов, касающихся будущего складного устройства Apple (по всей видимости складного iPhone). Их достоверность никак проверить нельзя, а значит как оно окажется на самом деле, знает только сама компания Apple.

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Тем не менее частенько слухи оказываются правдивы, поэтому полностью со счетов их списывать нельзя. Собственно, один такой слух, недавно появившийся в интернете, явно намекает на активную работу Apple над своим первым складывающимся смартфоном. Согласно отчету корейского веб-сайта Alpha Biz, Apple занимается не столько изучением, сколько реализацией этой запланированной идеи.

Исходя из этой информации, Apple надеется выпустить первые складные устройства в сентябре 2026 года. Итоговый тираж должен составить внушительные 50 миллионов единиц, и только за первый год.

Для осуществления задуманного, Apple воспользуется помощью ключевого персонала из команды Apple Vision Pro, известного своими передовыми знаниями в области технологий. Благодаря такому сотрудничеству, Apple рассчитывает решить некоторые сопутствующие вопросы, вроде проблем с долговечностью дисплея. Это кажется логичным, поскольку команда Vision Pro не планирует выпускать какие-либо продукты в ближайшие полтора года0

Также согласно отчету, компанией Samsung был достигнут определенный прогресс в плане долговечности сложных дисплеев (по сертификации MIL-STD 810G). Это говорит о том, что данный проект, с большой долей вероятности, будет воплощен в реальность.

Наиболее вероятным кажется устройство похожее на компактный iPad с 8-дюймовым дисплеем, но только с возможностью раскладывания. Это выглядит наиболее логичным, по причине потенциально большей прочности устройства ввиду более толстой конструкции. Однако вариант, представляющий собой складной IPhone привычных размеров, также исключать не стоит.