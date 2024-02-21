Данное предприятие может похвастаться 100% автоматизированным программным обеспечением, созданным усилиями самой компании, которое предназначено для рабочих машин, а также автоматическим (на 96,8%) тестирующим и сборочным оборудованием.

Компания Xiaomi сообщила о запуске нового завода, который будет использоваться для производства смартфонов. Также заявлено о планах, согласно которым, на протяжении года будет изготавливаться около 100 000 флагманских устройств. Компания поделилась фотографиями сборочной линии, и рассказала об отличиях данного предприятие от ранее построенных.

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Завод располагается в столице Китая — Пекине, в районе Чанпин. Xiaomi охарактеризовала данное производство как "интеллектуальное", по причине внедрения в него 100% автоматизированного программного обеспечения, которое предназначено для рабочих машин. Что интересно, это ПО создано усилиями самой компании. Если говорить о тестирующем и сборочном оборудовании, то оно имеет показатель автоматизации равным 96,8%. Благодаря такому подходу, производство и сборка устройств будет выполняться автоматически, а контролирующее программное обеспечение способно выполнять самоанализ. Затем на базе полученной информации, оно будет принимать решения в реальном времени, что говорит о его способности к самостоятельному обучению и развитию.

Надо сказать, что подобного рода технология, не является чем-то уникальным. В 2019 году схожее предприятие открыли в том же городе, в районе Ичжуан. Однако в отличие от него, новый завод в десять раз больше и оснащен производственной линией второго поколения, которая охватывает весь производственный процесс: от монтажа печатных плат, тестирования смартфонов и окончательной сборки, до процесса упаковывания и дальнейшей отгрузки. Ожидается, что по прошествии определенного количества времени, годовой оборот предприятия составит 8,26 миллиарда долларов.