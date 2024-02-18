Об этом сообщил инсайдер Apple Hub в соцсети X.

Линейка флагманских устройств компании Apple - IPhone, почти всегда отличалась наибольшей стоимостью среди всех смартфонов. Безусловно, данная продукция весьма качественная и предлагает множество различных возможностей (пусть и за немалые деньги), однако кое-что, на протяжении долгих лет, все также остается неизменным. Речь идет о 60-герцовых дисплеях в базовых версиях IPhone. Многие производители Android-смартфонов достаточно давно начали оснащать свои устройства 90 или 120-герцовыми экранами, при этом, их стоимость либо сравнима, либо ниже чем у базовых версий IPhone. Поэтому, кажется, довольно странным, на протяжении многих лет видеть такую низкую (по флагманским меркам) частоту обновления дисплея.

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Однако судя по всему, эта традиция наконец будет прекращена. В сети появилась новые сведения, касательно некоторых характеристик предстоящей линейки iPhone 16.

Согласно информации, предоставленной инсайдером Apple Hub, абсолютно все модели iPhone 16 будут оснащены дисплеями с высокой с частотой обновления экрана, равной 120 Гц. Кроме того, инсайдер сообщил о минимальном объеме хранилища, который составит 256 Гб в базовой конфигурации. Как это скажется на стоимости устройств, пока неясно.

Что касается ранее обнародованных характеристик, то согласно ожиданиям, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат большие диагонали дисплея, равные 6,3 и 6,9 дюйма. Также в IPhone 16 Pro появится перископический телеобъектив. Нынешний IPhone 15 Pro не имеет такого модуля.

Также, если верить слухам, линейка iPhone 16 получит новый процессор с усовершенствованным блоком NPU, чье основное предназначение — ускорение работы функций, связанных с искусственным интеллектом. Соответствующий функционал будет добавлен в iOS уже в ближайшем будущем.