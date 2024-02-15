Правда, пока что, только в мобильных версиях приложения (для Android и IOS).

Судя по всему, конкуренция между видеохостингом YouTube и социальными сетями Instagram, Facebook и TikTok, в скором времени станет еще больше.

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Как известно, ранее в YouTube планировалось внедрение нового функционала, направленного на удержание пользователей, который предложит им некоторые возможности, часто используемые в различных социальных сетях.

Сперва в YouTube появились Shorts, позволяющие записывать кратковременные, вертикальные видео. После них, на платформе стал доступен отдельный блок для публикаций, где авторы каналов могли делиться различной информацией со своей аудиторией, представленной в виде текста или изображений (который, кстати говоря, совсем недавно переименовали в "Сообщество").

Теперь же (14 февраля) разработчики объявили об обновлении ленты сообщества, правда, пока только на мобильных устройствах (работающих под управлением ОС Android и IOS). Ее дизайн точно соответствует тому, который был в превью функции в анонсе. Единственное, пока неясно, что имеется в виду под "отдельной лентой публикаций, доступной только с мобильных устройств". Сейчас функционал этой части YouTube (в мобильной версии приложения) совпадает с тем, что доступен на десктопной версии.

Кроме того, за несколько дней до этого, были обнаружены изменения в дизайне главных страниц профилей каналов. При этом, как-либо повлиять или исправить их внешний вид не представлялось возможным. Исходя из этого, можно было предположить, что разработчики Youtube готовят какие-то новые и, возможно даже, глобальные изменения.

По всей видимости, уже в ближайшее время у пользователей появится возможность полноценно опробовать данное нововведение.