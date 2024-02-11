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Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
Это стало известно из недавно обнародованного финансового отчета Take-Two Interactive

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Согласно недавно обнародованному финансовому отчету Take-Two Interactive, которая является материнской компанией студии Rockstar Games, легендарная Grand Theft Auto V (вышедшая в далеком 2013 году) разошлась тиражом в 195 миллионов копий. При этом, за предыдущие три месяца GTA V приобрели около 5 миллионов человек. Вполне возможно, что игра преодолеет отметку в 200 миллионов уже по результатам текущего квартала.

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Что касается Red Dead Redemption 2, релиз которой состоялся в 2018 году, то она разошлась суммарным тиражом (за 5 с лишним лет) в 61 миллион копий.

Также исходя из отчета, в 3 квартале 2024 финансового года Take-Two Interactive получила выручку в размере 1,37 миллиарда долларов, что несколько меньше (на 3%) чем за аналогичный период предыдущего года. Как и ожидалось, большая часть выручки (95%) — цифровые продажи.

Наибольшую прибыль принесли игры для мобильных платформ - 706,7 миллиона долларов. На консольных играх компания заработала поменьше - 547,6 миллиона долларов, а самой "убыточной" платформой оказались ПК. Они принесли всего 122 миллиона долларов.

Если говорить о чистых убытках компании, то тут все довольно-таки неплохо, ведь они существенно уменьшились с 91,6 до 61,8 миллиона долларов в годовом выражении, что является наименьшим показателем компании с момента покупки Zynga в мае 2022 года.

Как прогнозирует сама Take-Two, суммарная выручка за весь финансовый год будет лежать в пределах 5,27-5,32 миллиарда долларов, а убыток покажет тенденцию к уменьшению, снизившись до 1 миллиарда долларов.

#rockstar games #grand theft auto v #red dead redemption 2 #take-two interactive #gta v
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