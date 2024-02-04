В сети появились новые результаты тестирований бюджетной видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ.

В пятницу, 2 февраля, компания Nvidia начала продажи бюджетной видеокарты GeForce RTX 3050 6GB. В этот раз компания обошлась без официального анонса, по-тихому выпустив урезанную версию RTX 3050 8 GB.

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По сравнению с "полноценным" 8-гигабайтным вариантом, данная видеокарта отличается рядом изменений, которые делают ее ощутимо слабее, что конечно сказалось и на ее цене, в лучшую сторону, разумеется. Новинка предлагается по цене в 180 долларов.

Согласно новым тестам, новинка отстает от старшей версии на довольно заметные 20%. Получается, если смотреть в обратную сторону, выйдет, что RTX 3050 8GB опережает ее по меньшей мере на 25%. Исходя из результатов имеющихся тестирований, разница может составлять 26-32%. Правда, самих тестов пока не слишком много.

Тесты показывают, что реальная частота GPU у новой модели держится в районе 1620 МГц, что примерно на 300 МГц ниже чем у обычной RTX 3050. Плюсы у новинки тоже есть, по крайней мере один точно. Главным ее преимуществом можно назвать крайне низкое энергопотребление: всего 70 Вт против 130 Вт у более мощной версии. Это говорит о соответствии заявленного TDP с фактическим энергопотреблением.

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Конечно, для большей полноты картины, следует дождаться более подробных тестов, где RTX 3050 6GB сравнят с другими видеокартами в аналогичном ценовом сегменте.